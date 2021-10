Bianca Andreescu est en train défi­ni­ti­ve­ment de faire table rase du passé et de son année 2019 exceptionnelle.

Propulsée au sommet du tennis féminin en seule­ment quelques mois après avoir remporté Toronto, Indian Wells puis l’US Open, la Canadienne a eu bien du mal à digérer tota­le­ment cette période une fois l’en­thou­siasme ambiant retombé. Également perturbée par des soucis physiques, celle qui n’a que 21 ans a décidé de ne plus se retourner, comme elle l’a confié lors du media day en Californie.

« La prin­ci­pale chose cette année pour moi était d’ar­rêter de regarder dans le passé parce que c’est ce que je faisais beau­coup et c’est ce qui me ruinait. Je disais sans cesse : « Oh, je veux jouer comme je l’ai fait en 2019. Pourquoi est‐ce que je ne joue pas comme avant ? », a déclaré avec luci­dité la 21e joueuse mondiale.