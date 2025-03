S’il a offi­ciel­le­ment pris sa retraite il y a deux ans et demi, Roger Federer continue d’ins­pirer de nombreux(ses) joueurs et joueuses sur le circuit. Notamment la prodige russe de 17 ans, Mirra Andreeva, tombeuse d’Elina Svitolina en quarts de finale du WTA 1000 d’Indian Wells (7−5 6–3) pour valider une dixième victoire d’af­filée (après son titre à Dubaï).

« Je pense que tout le monde est nerveux, mais tout dépend de la façon dont on le gère ! Aujourd’hui (jeudi), j’ai dû faire face à de nombreuses balles de break et je me suis dit que les gens atten­daient de moi que je sois un cham­pion, alors j’ai essayé de me comporter comme tel. Quand je retour­nais, j’es­sayais de me souvenir de Roger Federer et de jouer mes coups. C’est comme ça que je gère les points de pres­sion », a révélé la 11e joueuse mondiale lors de l’in­ter­view sur le court.

Mirra Andreeva after beating Svitolina at Indian Wells



“I was trying to remember Roger Federer in my mind and go for my shots. That’s how I deal with the pres­sure points.” 👏



