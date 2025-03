Mirra Andreeva n’en finit plus d’impressionner.

Déjà 11e mondiale et titrée à Dubaï en février, la prodige russe de 17 ans a fait tomber Iga Swiatek pour la deuxième fois en moins d’un mois pour décro­cher une onzième victoire d’af­filée et se quali­fier en finale du WTA 1000 d’Indian Wells.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre la numéro 2 mondiale, 7–6(1), 1–6, 6–3, la protégée de Conchita Martinez a encore fait une décla­ra­tion dont elle a le secret.

« J’ai vu le visage nerveux de ma mère sur le grand écran. J’ai essayé de ne pas la regarder »

Andreeva after beating Iga Swiatek at Indian Wells



Mirra : “My coach lost in the final. So I’ll try to do better than her.”



Conchita Martinez : “Come on, do it!” 😂



Mirra : “I saw my mom’s nervous face in the big screen. I tried not to look there.” 😂



