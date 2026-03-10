« Allez tous vous faire foutre », a lancé Mirra Andreeva en direction du public après avoir été battue par Katerina Siniakova (4−6, 7–6 [5], 6–3), actuelle 44e mondiale, au troisième tour du WTA 1000 d’Indian Wells, où elle était tenante du titre.
En conférence de presse après cette défaite et ce gros dérapage, la 8e joueuse mondiale a exprimé ses regrets.
Question : « Lorsque vous avez quitté le court, vous savez probablement de quoi je parle, vous sembliez jurer en direction de vos supporters, de votre équipe ? Que s’est‐il passé de votre point de vue ?«
Andreeva : « Bien sûr, je peux dire que j’étais très émue après ma défaite. Mais je ne suis pas vraiment fière de la façon dont j’ai géré la situation. Je ne suis pas vraiment fière de la façon dont j’ai réagi à la fin. C’est quelque chose que je dois vraiment travailler rapidement. Je ne sais pas. Dès que j’en aurai l’occasion. J’espère pouvoir y travailler et m’améliorer dans ce domaine.«
Question : « C’était à l’intention du public ?«
Andreeva : « C’était à moi‐même, à tout le monde, en fait. Après une défaite, je suis très en colère, alors je me dis parfois ces choses‐là. D’abord à moi‐même, bien sûr, mais ensuite, oui, c’était juste de la colère qui ressortait, beaucoup d’émotions. Pas vraiment envers quelqu’un en particulier. »
Publié le mardi 10 mars 2026 à 12:59