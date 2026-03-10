« Allez tous vous faire foutre », a lancé Mirra Andreeva en direc­tion du public après avoir été battue par Katerina Siniakova (4−6, 7–6 [5], 6–3), actuelle 44e mondiale, au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells, où elle était tenante du titre.

En confé­rence de presse après cette défaite et ce gros déra­page, la 8e joueuse mondiale a exprimé ses regrets.

Question : « Lorsque vous avez quitté le court, vous savez proba­ble­ment de quoi je parle, vous sembliez jurer en direc­tion de vos suppor­ters, de votre équipe ? Que s’est‐il passé de votre point de vue ?«

Andreeva : « Bien sûr, je peux dire que j’étais très émue après ma défaite. Mais je ne suis pas vrai­ment fière de la façon dont j’ai géré la situa­tion. Je ne suis pas vrai­ment fière de la façon dont j’ai réagi à la fin. C’est quelque chose que je dois vrai­ment travailler rapi­de­ment. Je ne sais pas. Dès que j’en aurai l’oc­ca­sion. J’espère pouvoir y travailler et m’amé­liorer dans ce domaine.«

Question : « C’était à l’in­ten­tion du public ?«

Andreeva : « C’était à moi‐même, à tout le monde, en fait. Après une défaite, je suis très en colère, alors je me dis parfois ces choses‐là. D’abord à moi‐même, bien sûr, mais ensuite, oui, c’était juste de la colère qui ressor­tait, beau­coup d’émo­tions. Pas vrai­ment envers quel­qu’un en particulier. »