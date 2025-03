Lors de son discours après sa défaite contre Mirra Andreeva en finale du WTA 1000 d’Indian Wells, Aryna Sabalenka a salué le travail de l’équipe de la joueuse russe de 17 ans, entraînée par l’ex‐numéro 2 mondiale, Conchita Martinez.

Aryna Sabalenka to Mirra Andreeva at Indian Wells



“Congrats on having a great team. If I had the same team you have at your age, I’d probably be a better player by now 😂😂. Don’t look at my team. I have the best team right now. I mean before!”



