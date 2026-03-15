Si Aryna Sabalenka mène toujours 8 victoires à 7 face à Elena Rybakina dans leurs confrontations, la Biélorusse s’est inclinée à quatre reprises en finale dont les deux dernières fois sur le Masters 2025 et à l’Open d’Australie 2026.
Également battue en finale de l’édition 2023 du WTA 1000 d’Indian Wells par cette même joueuse kazakhstanaise, la numéro 1 mondiale, qui retrouvera cette dernière ce dimanche dans la désert californien (à partir de 19h, heure française), a été interrogée en conférence de presse sur les circonstances de cette défaite. Extraits.
Q. Quand vous repensez à la finale de 2023, vous souvenez‐vous davantage de ce que vous avez fait ou de ce qu’a fait Rybakina ?
ARYNA SABALENKA : Vous savez, le fait est que je ne me souviens de rien. Non, je me souviens que c’était le tie‐break, un tie‐break vraiment serré, et je me souviens que j’avais des balles de set, et que j’ai fait une double faute. Ensuite, c’était très… J’ai l’impression de me souvenir que je menais d’un break. Puis elle m’a repris mon service. Ensuite, c’était un tie‐break, un tie‐break de folie. Puis j’ai perdu le premier set. Et les choses ne se sont pas vraiment bien passées dans le deuxième set. C’est ce dont je me souviens. Tu sais, j’ai l’impression que contre Elena, c’est toujours super agressif, tout se joue sur les premières balles de chaque échange. Tu vois, si tu prends l’avantage sur ces deux balles, j’ai l’impression que tu as de grandes chances de remporter l’échange. C’est un tennis très agressif, très rapide. Ouais, si c’est elle, ça me réjouit, en fait.
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 13:13