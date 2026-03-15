Si Aryna Sabalenka mène toujours 8 victoires à 7 face à Elena Rybakina dans leurs confron­ta­tions, la Biélorusse s’est inclinée à quatre reprises en finale dont les deux dernières fois sur le Masters 2025 et à l’Open d’Australie 2026.

Également battue en finale de l’édi­tion 2023 du WTA 1000 d’Indian Wells par cette même joueuse kaza­khs­ta­naise, la numéro 1 mondiale, qui retrou­vera cette dernière ce dimanche dans la désert cali­for­nien (à partir de 19h, heure fran­çaise), a été inter­rogée en confé­rence de presse sur les circons­tances de cette défaite. Extraits.

Q. Quand vous repensez à la finale de 2023, vous souvenez‐vous davan­tage de ce que vous avez fait ou de ce qu’a fait Rybakina ?

ARYNA SABALENKA : Vous savez, le fait est que je ne me souviens de rien. Non, je me souviens que c’était le tie‐break, un tie‐break vrai­ment serré, et je me souviens que j’avais des balles de set, et que j’ai fait une double faute. Ensuite, c’était très… J’ai l’im­pres­sion de me souvenir que je menais d’un break. Puis elle m’a repris mon service. Ensuite, c’était un tie‐break, un tie‐break de folie. Puis j’ai perdu le premier set. Et les choses ne se sont pas vrai­ment bien passées dans le deuxième set. C’est ce dont je me souviens. Tu sais, j’ai l’im­pres­sion que contre Elena, c’est toujours super agressif, tout se joue sur les premières balles de chaque échange. Tu vois, si tu prends l’avan­tage sur ces deux balles, j’ai l’im­pres­sion que tu as de grandes chances de remporter l’échange. C’est un tennis très agressif, très rapide. Ouais, si c’est elle, ça me réjouit, en fait.