Aryna Sabalenka répond présent à Indian Wells, où elle s’est qualifiée pour les demi‐finales sans concéder aucun set depuis le début du tournoi.
En conférence de presse après sa victoire contre Victoria Mboko (7–6[0], 6–4), la numéro 1 mondiale a reçu une question assez inattendue de la part d’un journaliste.
Q. Selon vous, quel est votre super‐pouvoir à ce stade de votre vie et de votre jeu ?
ARYNA SABALENKA : Je n’ai pas de super‐pouvoir. C’est peut‐être ça, mon super‐pouvoir (sourire). Je ne sais pas. Je pense que mon super‐pouvoir est de trouver l’équilibre entre ma vie sur le court et en dehors. Je pense que c’est ce qui est vraiment important, et je pense que c’est là où je suis douée.
A noter que pour une place en finale, la Biélorusse affrontera Linda Niskova (14e mondiale).
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 11:28