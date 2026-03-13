Accueil WTA WTA - Indian Wells

Aryna Sabalenka : « C’est peut‐être ça, mon super‐pouvoir »

Par
Baptiste Mulatier
-
111
Australian Open - Melbourne - 19�12025

Aryna Sabalenka répond présent à Indian Wells, où elle s’est quali­fiée pour les demi‐finales sans concéder aucun set depuis le début du tournoi. 

En confé­rence de presse après sa victoire contre Victoria Mboko (7–6[0], 6–4), la numéro 1 mondiale a reçu une ques­tion assez inat­tendue de la part d’un journaliste. 

Q. Selon vous, quel est votre super‐pouvoir à ce stade de votre vie et de votre jeu ?

ARYNA SABALENKA : Je n’ai pas de super‐pouvoir. C’est peut‐être ça, mon super‐pouvoir (sourire). Je ne sais pas. Je pense que mon super‐pouvoir est de trouver l’équi­libre entre ma vie sur le court et en dehors. Je pense que c’est ce qui est vrai­ment impor­tant, et je pense que c’est là où je suis douée.

A noter que pour une place en finale, la Biélorusse affron­tera Linda Niskova (14e mondiale). 

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 11:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.