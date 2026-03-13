Aryna Sabalenka répond présent à Indian Wells, où elle s’est quali­fiée pour les demi‐finales sans concéder aucun set depuis le début du tournoi.

En confé­rence de presse après sa victoire contre Victoria Mboko (7–6[0], 6–4), la numéro 1 mondiale a reçu une ques­tion assez inat­tendue de la part d’un journaliste.

Q. Selon vous, quel est votre super‐pouvoir à ce stade de votre vie et de votre jeu ?

ARYNA SABALENKA : Je n’ai pas de super‐pouvoir. C’est peut‐être ça, mon super‐pouvoir (sourire). Je ne sais pas. Je pense que mon super‐pouvoir est de trouver l’équi­libre entre ma vie sur le court et en dehors. Je pense que c’est ce qui est vrai­ment impor­tant, et je pense que c’est là où je suis douée.

A noter que pour une place en finale, la Biélorusse affron­tera Linda Niskova (14e mondiale).