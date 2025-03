Après une tournée au Moyen‐Orient complè­te­ment manquée (défaite au premier tour à Doha et au deuxième à Dubaï), Aryna Sabalenka a remis les pendules à l’heure pour son entrée en lice sur le WTA 1000 d’Indian Wells face à la locale et très en forme, McCartney Kessler (7−6, 6–3).

Forcément satis­faite lors de son passage en confé­rence de presse, même si tout n’a pas été parfait, la Biélorusse a été ques­tionnée sur un sujet plus léger. En effet, un jour­na­liste lui a demandé de dési­gner les meilleures joueuses du circuit dans les quatre coups clés du tennis. Ce qui a donné lieu à un échange assez savou­reux. Extraits.

Q. Essayez de me suivre. Il y a quatre coups clés au tennis : le coup droit, le revers, le service et le retour de service. Qui sont les meilleures dans ces quatre caté­go­ries que vous avez affron­tées ?

Sabalenka : Je veux dire, dans un bon jour, je dirais moi. Coup droit, Sinner. Est‐ce que je peux conti­nuer comme ça ?

Q. Non, les joueuses de la WTA.

Sabalenka : WTA ? Coup droit ? Revers ? Je suis telle­ment amou­reuse de moi‐même dans les bons jours. Je ne peux penser à aucune autre joueuses (rires). Vous me croyez ? Attendez. Service, Elena (Rybakina), quand elle est dans ses bons jours. Coup droit… Andrey (Rublev), pouvez‐vous m’aider main­te­nant ? Oh, oui, Madison (Keys). Quoi d’autre ? volée ?

Q. Vous avez dit service. Revers main­te­nant.

Sabalenka : Les gars, vous me tuez en ce moment. Coco (Gauff) se débrouille bien. Merci les gars de m’avoir aidé. Quelqu’un peut‐il m’aider ? Je dois juste passer cette ques­tion. Je suis vrai­ment nul.

Q. Retour de service.

Sabalenka : Le retour ? Oh, mon Dieu. Iga (Swiatek). Iga est bonne. J’ai dit Elena Rybakina. Volée, Barty. Slice, Barty.