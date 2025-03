Très affectée après sa défaite contre Madison Keys en finale de l’Open d’Australie, où elle était double tenante du titre, Aryna Sabalenka s’est vengée de la meilleure des manières en écra­sant l’Américaine en demies du WTA 1000 d’Indian Wells (6−0, 6–1).

« Pendant le match, je me suis dit que j’au­rais bien aimé jouer comme ça en finale de l’Open d’Australie. Mais honnê­te­ment, je me concen­trais sur moi‐même. J’essayais de garder le même rythme, de lui mettre le plus de pres­sion possible, de finir ce match le plus vite possible. J’étais vrai­ment concen­trée sur le match », a déclaré la numéro 1 mondiale en confé­rence de presse.

A noter qu’en finale, Sabalenka affron­tera la prodige russe Mirra Andreeva, tombeuse d’Iga Swiatek et sur une série de 11 victoires d’affilée.