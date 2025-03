A peine sa finale perdue, Aryna Sabalenka a sauté dans un jet privé pour arriver le plus tôt possible en Floride. Il faut dire qu’en­chainer ce doublé est éprou­vant et l’on peut diffi­ci­le­ment faire plus long qu’un voyage entre Indian Wells et Miami.

This is how we do it 🤷‍♀️😂🐷 pic.twitter.com/KfpDWPDcPe — Sabalenka Aryna (@SabalenkaA) March 17, 2025

Battue par Andreeva, et forcé­ment très déçue, la joueuse biélo­russe a donc décidé de vite oublier cette contre perfor­mance. Pour y parvenir, elle s’est fait plaisir en se payant des burges en haut altitude.