Professionnelle depuis 2003, Victoria Azarenka est une vraie ancienne du circuit WTA. Qualifiée pour les quarts de finale à Indian Wells, la Biélorusse a reconnu en confé­rence de presse qu’elle avait essayé de changer plusieurs choses ces dernières semaines afin de faire évoluer son jeu.

« Je ne pense pas qu’il y ait une réponse claire sur le contenue précis de ces chan­ge­ments. J’aimerais qu’il y en ait un, j’ai­me­rais pouvoir te dire que je vais avoir besoin de tant de temps pour changer. Ils dure­ront aussi long­temps que j’en aurai besoin, et plus je pense au temps que cela peut prendre, plus le processus que je suis en train de vivre en ce moment durera. Pour l’ins­tant, je me concentre sur chaque match. J’ai eu besoin d’un peu de temps pour comprendre que je devais peut‐être apporter de nouveaux chan­ge­ments à mon jeu. J’ai eu beau­coup de succès avec mon jeu au fil des ans, main­te­nant j’es­saie d’être un peu plus agres­sive. Le jeu est beau­coup plus rapide, il n’y a plus autant d’échanges et j’es­saie d’uti­liser cela comme un avantage ».