Mauvaise nouvelle pour Victoria Azarenka. Après avoir perdu son premier match officiel de la saison à Monterrey, la Biélorusse a décidé de se retirer du tournoi d’Indian Wells (9 au 22 mars). Le communiqué du tournoi californien ne précise pas la raison du retrait de l’ancienne numéro 1 mondiale qui est remplacée par Vera Zvonareva.

Two-time champion Victoria Azarenka has withdrawn from #BNPPO20.

She will be replaced in the main draw by 2009 champion Vera Zvonareva. pic.twitter.com/wMFDv3IZjW

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 5, 2020