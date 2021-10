Joueuse expé­ri­mentée du circuit, Victoria Azarenka a été inter­rogée, après sa victoire contre Petra Kvitova (7–5, 6–4), sur la date excep­tion­nelle à laquelle se déroule le tournoi d’Indian Wells, norma­le­ment programmé au mois de mars. Et la réponse de la Biélorusse est intéressante.

« Tout est telle­ment détraqué depuis deux ans que rien ne me parait bizarre. Je suis juste honnê­te­ment très heureuse que nous ayons ce tournoi. Indian Wells c’est comme si c’était il y a une éter­nité. Je pense que parfois, quand vous jouez chaque année le même tournoi, vous le prenez un peu pour acquis. Donc je me suis vrai­ment sentie recon­nais­sante de venir ici à nouveau cette année et de voir à quel point cet endroit est magni­fique, comment le tournoi est bien orga­nisé. Oui, ça m’a vrai­ment manqué. »