Qualifiée pour les quarts de finale en Californie après une victoire parfai­te­ment maitrisée face à Leylah Fernandez (6–4, 6–4), Paula Badosa est revenue en confé­rence de presse d’après match sur son esprit combattif qu’elle n’a pas toujours eu. En effet, la 7e joueuse mondiale a mis du temps avant de contrôler ses émotions afin de se concen­trer plei­ne­ment sur le jeu.

« Je n’étais pas une battante avant et quand j’ai commencé à corriger mes problèmes mentaux, j’ai fait une prio­rité de me battre sur chaque balle, peu importe ce que je vivais et comment je me sentais sur le court. Avant, j’étais telle­ment frus­trée qu’il m’était impos­sible de contrôler mes émotions. Je suis toujours une joueuse de tennis très émotive, je peux me mettre en colère, mais je reste toujours posi­tive et je ne perds pas le fil du match. J’ai eu une très mauvaise période, mais cela a fait de moi la personne que je suis maintenant. »