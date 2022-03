Paula Badosa ne réali­sera pas le « back to back » à Indian Wells, après son sacre en 2021. Battue par Maria Sakkari en trois sets (6–2, 4–6, 6–1) aux portes de la finale, la 7e joueuse mondiale était très déçue de son niveau de jeu après la rencontre.

« Je n’ai été en réus­site dans aucun aspect du jeu. Je n’ai pas été capable de bien servir, les retours n’étaient pas ce que je recher­chais et depuis la ligne de fond, je dois être beau­coup plus agres­sive. Elle jouait très bien et ne m’a pas laissée construire les points grâce à l’agres­si­vité de ses coups. C’est mon évalua­tion du match d’au­jourd’hui. Ce que je ressens, c’est de la tris­tesse et je vois tout de manière néga­tive », a regretté l’Espagnole même si elle estime avoir quand même réalisé une bonne semaine en Californie.