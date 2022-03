Alors qu’elle doit affronter ce jeudi (pas avant 20h30, heure fran­çaise) la Russe Veronika Kudermetova en quarts de finale du WTA 1000 d’Indian Wells, Paula Badosa s’est exprimée en confé­rence de presse sur ce qu’elle faisait de son temps libre en Californie. Et visi­ble­ment, elle ne fait pas la cuisine…

« Cette année, j’ai la chance d’être dans une maison. Mon entraî­neur et mon équipe cuisinent pour moi car je suis très mauvaise cuisi­nière, mais je fais le ménage (rires). On va au super­marché et on achète des choses qu’on aime. Nous faisons des tortillas espa­gnoles, je ne sais pas si vous savez ce que c’est, c’est vrai­ment très bon. Donc, en effet, c’est un petit peu ma routine depuis que je suis arrivée ici. Le plus impor­tant lorsque vous avez un jour off, sans match, c’est de vous reposer et de profiter de la journée. »