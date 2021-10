Paula Badosa est une sacrée blagueuse. Tombeuse d’Angelique Kerber cette nuit (6–4, 7–5) et quali­fiée pour le dernier carré où elle affron­tera la Tunisienne Ons Jabeur pour une première place en finale en WTA 1000, la joueuse espa­gnole s’est « lâchée » en confé­rence de presse.

Alors qu’elle était inter­rogée sur son duel face à l’Allemande, la 27e joueuse mondiale a, d’un coup, eu envie de balancer une boutade sur sa future adver­saire, qu’elle connaît très bien puis­qu’elles sont amies : « Oui, tout d’abord, à propos de Ons, j’es­père qu’elle mangera beau­coup de hambur­gers ce soir et qu’elle ne pourra pas jouer. Désolé, nous étions en train de parler (éclats de rires) », a lancé l’Espagnole avant de se montrer plus sérieuse à concer­nant la Tunisienne et son jeu très attrayant.

« Ons est une joueuse très diffi­cile à jouer et elle est très talen­tueuse. J’ai toujours dit qu’elle était l’une des joueuses les plus talen­tueuses du monde. Elle fait une année incroyable. Bien sûr, c’est une autre de mes bonnes amies. C’est agréable de voir les joueuses que nous étions il y a quelques années, en dehors du top 100, alors que main­te­nant nous sommes top 20 ou top 10, et que nous nous affron­tons pour des finales. C’est incroyable. Je suis super heureuse et je suis heureuse de pouvoir jouer contre elle. »