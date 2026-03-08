Depuis Indian Wells où elle a été battue au premier tour, Paula Badosa a été questionnée sur l’idée de l’ancien directeur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, devenu patron de l’US Open et du tennis américain, d’instaurer des matchs au meilleur des cinq sets pour les femmes en Grand Chelem à partir des quarts de finale. Et l’ancienne deuxième joueuse mondiale a un avis partagé.
« Écoutez, mon opinion est que nous sommes prêtes à gérer cinq sets. Nous nous entraînons tous les jours, nous nous entraînons depuis toujours, nous sommes prêtes à le faire, mais il faut aussi tenir compte du calendrier et de la récupération. Je pense que les gens oublient aussi que les femmes vivent d’autres choses. Comme les questions hormonales et énergétiques, très difficiles à gérer. C’est un sujet dont on ne parle pas beaucoup mais il est là. C’est quelque chose que les hommes n’ont peut‐être pas à gérer. Il y a donc beaucoup de choses à prendre en compte avant de prendre une telle décision et, dans mon cas, je le répète, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour en parler, car je me blesse évidemment beaucoup. Donc, pour moi, il vaudrait peut‐être mieux jouer trois matchs ou quelque chose comme ça », a‑t‐elle plaisanté, avant de conclure : « Mais oui, c’est quelque chose dont on parle et on verra bien, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant cela. »
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 14:59