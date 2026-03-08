Depuis Indian Wells où elle a été battue au premier tour, Paula Badosa a été ques­tionnée sur l’idée de l’ancien direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, devenu patron de l’US Open et du tennis améri­cain, d’instaurer des matchs au meilleur des cinq sets pour les femmes en Grand Chelem à partir des quarts de finale. Et l’an­cienne deuxième joueuse mondiale a un avis partagé.

« Écoutez, mon opinion est que nous sommes prêtes à gérer cinq sets. Nous nous entraî­nons tous les jours, nous nous entraî­nons depuis toujours, nous sommes prêtes à le faire, mais il faut aussi tenir compte du calen­drier et de la récu­pé­ra­tion. Je pense que les gens oublient aussi que les femmes vivent d’autres choses. Comme les ques­tions hormo­nales et éner­gé­tiques, très diffi­ciles à gérer. C’est un sujet dont on ne parle pas beau­coup mais il est là. C’est quelque chose que les hommes n’ont peut‐être pas à gérer. Il y a donc beau­coup de choses à prendre en compte avant de prendre une telle déci­sion et, dans mon cas, je le répète, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour en parler, car je me blesse évidem­ment beau­coup. Donc, pour moi, il vaudrait peut‐être mieux jouer trois matchs ou quelque chose comme ça », a‑t‐elle plai­santé, avant de conclure : « Mais oui, c’est quelque chose dont on parle et on verra bien, mais il y a beau­coup de choses à prendre en compte avant cela. »