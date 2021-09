C’est offi­ciel, Ashleigh Barty ne se rendra pas en Californie (du 7 au 17 octobre) pour disputer le WTA 1000 d’Indian Wells, initia­le­ment prévu en mars et repro­grammé à cette période.

Si aucune raison n’a pour le moment été évoquée, on imagine bien que la numéro une mondiale veut encore profiter de ses proches chez elle, en Australie, après des mois passés hors de ses fron­tières à cause de la poli­tique très stricte du gouver­ne­ment austra­lien sur le Covid et de la quaran­taine de 15 jours imposée pour rentrer sur l’ile.

Reste désor­mais à savoir si elle parti­ci­pera bien aux WTA Finals prévus en novembre du côté de Guadalajara, au Mexique. Mais à en croire son coach, ‘Ash’ pour­rait bien aussi faire l’impasse…