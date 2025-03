Belinda est impres­sion­nante depuis qu’elle est de retour sur le circuit. Face à Gauff, elle a encore proposé un tennis de grande qualité. A ceux qui disent qu’elle est une nouvelle joueuse, elle répond négativement.

« Je ne pense pas qu’il existe une Bencic 2.0. Donc je ne pense pas qu’elle soit meilleure ou pas. Ça fait juste partie de ma vie. Je ne pense pas que tout ait changé main­te­nant juste parce que j’ai un enfant. D’abord, je n’ai pas eu d’en­fant pour booster ma carrière. J’en ai eu un parce que nous pensons que c’est le but de notre vie. C’est ce que nous voulons. C’est arrivé au bon moment. Cela n’a rien à voir avec ma déci­sion de jouer au tennis ou non, ni avec le fait que je sois meilleure qu’a­vant. Je ne pense pas qu’il y ait une Bencic 1, une Bencic 2, une Bencic 3. Si on compte le nombre de fois où je suis revenue, il devrait y avoir une Bencic 7. Je ressens la même chose, et je ne veux pas constam­ment comparer si je suis meilleure ou pas »