Si Elina Svitolina s’est inclinée cette nuit en demi‐finales du WTA 1000 d’Indian Wells face à une impres­sion­nante Elena Rybakina (7−5, 6–4), l’Ukrainienne s’est une nouvelle fois illus­trée en domi­nant Iga Swiatek au tour précédent.

Une victoire signi­fi­ca­tive pour la 9e joueuse mondiale qui ne cesse de se rappro­cher des meilleures joueuses au monde ces derniers mois.

Et malgré encore un petit écart avec les deux masto­dontes Rybakina et Sabalenka, Elina a gagné le respect de beau­coup d’ob­ser­va­teurs dont notre confrère, Benoît Maylin.

Je m’aplatis de respect devant Svitolina.

Une reine.

Elle traverse toutes les épreuves de sa vie en deve­nant plus forte.

Pour la 1ère fois sur dur, elle bat Swiatek.

Pour la 1ère fois de sa carrière, elle atteint 4 demi‐finales sur les 3 premiers mois de l’année.

2e à la Race.

👑 pic.twitter.com/C7bYlVXTFc — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 13, 2026

« Je m’aplatis de respect devant Svitolina. Une reine. Elle traverse toutes les épreuves de sa vie en deve­nant plus forte. Pour la 1ère fois sur dur, elle bat Swiatek. Pour la 1ère fois de sa carrière, elle atteint 4 demi‐finales sur les 3 premiers mois de l’année. 2e à la Race », a écrit Benoît avant la défaite de Svitolina contre Rybakina.