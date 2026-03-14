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Benoît Maylin sur Elina Svitolina‐Monfils : « Je m’aplatis de respect devant elle. Une reine. Elle traverse toutes les épreuves de sa vie en deve­nant plus forte »

Par
Thomas S
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Si Elina Svitolina s’est inclinée cette nuit en demi‐finales du WTA 1000 d’Indian Wells face à une impres­sion­nante Elena Rybakina (7−5, 6–4), l’Ukrainienne s’est une nouvelle fois illus­trée en domi­nant Iga Swiatek au tour précédent.

Une victoire signi­fi­ca­tive pour la 9e joueuse mondiale qui ne cesse de se rappro­cher des meilleures joueuses au monde ces derniers mois. 

Et malgré encore un petit écart avec les deux masto­dontes Rybakina et Sabalenka, Elina a gagné le respect de beau­coup d’ob­ser­va­teurs dont notre confrère, Benoît Maylin. 

« Je m’aplatis de respect devant Svitolina. Une reine. Elle traverse toutes les épreuves de sa vie en deve­nant plus forte. Pour la 1ère fois sur dur, elle bat Swiatek. Pour la 1ère fois de sa carrière, elle atteint 4 demi‐finales sur les 3 premiers mois de l’année. 2e à la Race », a écrit Benoît avant la défaite de Svitolina contre Rybakina. 

Publié le samedi 14 mars 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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