Si Elina Svitolina s’est inclinée cette nuit en demi‐finales du WTA 1000 d’Indian Wells face à une impressionnante Elena Rybakina (7−5, 6–4), l’Ukrainienne s’est une nouvelle fois illustrée en dominant Iga Swiatek au tour précédent.
Une victoire significative pour la 9e joueuse mondiale qui ne cesse de se rapprocher des meilleures joueuses au monde ces derniers mois.
Et malgré encore un petit écart avec les deux mastodontes Rybakina et Sabalenka, Elina a gagné le respect de beaucoup d’observateurs dont notre confrère, Benoît Maylin.
Je m’aplatis de respect devant Svitolina.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 13, 2026
Une reine.
Elle traverse toutes les épreuves de sa vie en devenant plus forte.
Pour la 1ère fois sur dur, elle bat Swiatek.
Pour la 1ère fois de sa carrière, elle atteint 4 demi‐finales sur les 3 premiers mois de l’année.
2e à la Race.
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« Je m’aplatis de respect devant Svitolina. Une reine. Elle traverse toutes les épreuves de sa vie en devenant plus forte. Pour la 1ère fois sur dur, elle bat Swiatek. Pour la 1ère fois de sa carrière, elle atteint 4 demi‐finales sur les 3 premiers mois de l’année. 2e à la Race », a écrit Benoît avant la défaite de Svitolina contre Rybakina.
Publié le samedi 14 mars 2026 à 12:42