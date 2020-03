Coup dur pour Simona Halep. Demi-finaliste à l’Open d’Australie et victorieuse du tournoi de Dubai, la Roumaine ne pourra pas participer à Indian Wells (9 au 22 mars) en raison d’une blessure au pied. « Je suis tellement déçue de me retirer d’Indian Wells. Malheureusement, la blessure au pied que j’ai contractée avant Dubai me cause toujours des problèmes et je ne pourrai pas récupérer à temps pour aller à Indian Wells » a commenté la numéro 2 mondiale, lauréate en Californie en 2015.

"It is without doubt one of the highlights of the tennis calendar for me and I will be really sad to miss it, but I'm already looking forward to being back in 2021 !"

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2020