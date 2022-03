Ce mercredi débute le tournoi féminin d’Indian Wells, classé WTA 1000, un jour avant les messieurs. En atten­dant l’en­trée en lice d’Alizé Cornet et d’Océane Dodin jeudi, Clara Burel, Harmony Tan et Caroline Garcia vont respec­ti­ve­ment défier Kalinina, Peterson et Yastremska.

Restant sur trois défaites de rang, Clara Burel va tenter de mettre fin à cette série face à l’Ukrainienne et 50e joueuse mondiale (pas avant 23h, heure fran­çaise). Un match où elle ne partira pas favo­rite même si les condi­tions cali­for­niennes pour­raient l’avantager.

Issue des quali­fi­ca­tions et auteur d’un début de saison inté­res­sant après un bel aperçu en 2021, Harmony Tan, 91e mondiale, fera face à la Suédoise Rebecca Peterson (pas avant 2h, heure fran­çaise). Le fait que la Française arrive lancée pour­rait l’aider à battre une joueuse toujours diffi­cile à manoeuvrer.

Du côté de Caroline, la tâche sera compli­quée mais pas impos­sible face à Dayana Yastremska (pas avant 3h, heure fran­çaise). Les deux joueuses arrivent de Lyon où l’Ukrainienne s’est inclinée en finale tandis que la Lyonnaise a butté sur la future lauréate, Shuai Zhang, en demi‐finale. Une rencontre indé­cise entre deux profils qui aiment avoir le contrôle de l’échange.