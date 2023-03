Alors qu’elle avait enre­gistré une belle victoire la veille contre Leylah Fernandez, Caroline Garcia, trop incons­tante, a pris la porte en huitièmes de finale à Indian Wells. Elle s’est inclinée face à la 83e joueuse mondiale (6−4, 4–6, 7–5), Sorana Cirstea, qui n’avait plus battu de top 5 depuis plus de cinq ans.

« C’était un match diffi­cile pour moi, je n’avais pas de très bonnes sensa­tions, je n’ar­ri­vais pas à trouver mon rythme, sur mes jambes, dans mes frappes de balles ni à m’adapter aux condi­tions et à ce qu’elle me propo­sait. Il y a des jours où le corps est moins en connexion, ça se passe moins bien et il faut faire avec. Il faut essayer de trouver des solu­tions, conti­nuer à se battre, être posi­tive, c’est ce que j’ai essayé de faire. C’est la vie d’un sportif, il faut gérer le mieux possible ces jours moins bien pour réussir à passer et aujourd’hui malheu­reu­se­ment, ce n’est pas passé. C’est diffi­cile après autant d’ef­forts et avoir quasi­ment basculé le truc de perdre sur quelques points », a regretté la Française dans des propos rapportés par L’Equipe.