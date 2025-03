Qu’il est loin le temps où Caroline Garcia faisait partie des meilleures joueuses au monde et des préten­dantes au titre sur presque chaque tournoi auquel elle participait.

Après avoir mis préma­tu­ré­ment fin à sa saison 2024 en raison d’un syndrome d’épui­se­ment profes­sionnel, qu’on appelle aussi « burn out », et réalisé un début 2025 plus que poussif (seule­ment une victoire pour quatre défaites), la Française entame un mois de mars peut‐être déter­mi­nant pour la suite de sa saison et de sa carrière.

Alors qu’elle pointe à la 71e place mondiale avant ses débuts ce mercredi sur le WTA 1000 d’Indian Wells où elle n’a vrai­ment pas été gâtée par le tirage au sort (opposée à Bernarda Pera au premier tour avant un affron­te­ment face à Iga Swiatek au deuxième), elle doit défendre pas moins de 280 points entre la Californie (3e tour en 2024) et le tournoi de Miami (quart de finale en 2024).

Et en cas, par exemple, de défaite dès le premier tour lors de ces deux tour­nois, l’ex‐numéro une fran­çaise pour­rait carré­ment quitter le fameux Top 100 mondial, ce qui serait une première depuis juillet 2013.

À noter que Caroline Garcia possède actuel­le­ment 209 points d’avance sur la 101e mondiale, Hailey Baptiste. Autant dire pas grand chose…