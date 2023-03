Avant son entrée en lice à Indian Wells contre Dalma Galfi (80e), Caroline Garcia s’est assez longue­ment confiée à L’Equipe. Elle a notam­ment expliqué sa déci­sion de se passer de son entraî­neur (Juan Pablo Guzman) à Monterrey, où elle n’a perdu qu’en finale contre Donna Vekic, et égale­ment en Californie.

« Je suis juste avec Laura (Legoupil, sa prépa­ra­trice physique et kiné) et mon agent. J’avais besoin de me recen­trer un peu sur moi, de retrouver cette confiance. Mon style de jeu est là et il faut que j’y croie à 100 %. Je veux me retrouver un peu, me libérer de ce truc de l’ex­té­rieur. J’avais besoin d’aller à Monterrey toute seule et j’ai souhaité conti­nuer à Indian Wells. Je ne sais pas si c’est plus équi­libré mais c’est un besoin. Quand j’étais sur le court, je me mettais trop à pani­quer et à compter sur l’ex­té­rieur et ce n’est pas le but, au final, du coach. L’entraîneur est là pour te rendre auto­nome et j’avais besoin de trouver en moi cette confiance pour que, après, les personnes exté­rieures puissent m’aider », a expliqué la cinquième joueuse mondiale.