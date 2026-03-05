Connue pour être l’une des voix les plus importantes du circuit féminin, notamment d’un point de vue politique, alors qu’elle n’a que 21 ans, Coco Gauff a forcément été interrogée sur la récente actualité et l’intervention militaire de son pays, les États‐Unis, en Iran.
Et après avoir très justement expliqué qu’aucune région dans le monde, dont le Moyen‐Orient, n’avait le monopole de la violence, l’actuelle 4e joueuse mondiale a confié qu’elle n’abordait pas ce type de sujets avec ses collègues.
Extraits de sa conférence de presse à Indian Wells.
Q. Le monde du tennis est assez fermé. Vous vous connaissez tous, c’est une communauté très soudée, vous voyagez partout dans le monde. Je me demande si vous discutez parfois de sujets qui ne concernent pas le tennis, comme Gaza, l’Iran ou Donald Trump qui veut acheter le Groenland ? Est‐ce que vous parlez de ces choses‐là ?
COCO GAUFF : Je ne parle pas de ça avec les autres joueurs, car je ne pense pas qu’ils soient aussi intéressés ou qu’ils aient envie d’en parler. J’en parle avec mes amis. Mais oui, pour être honnête, je pense que ce genre de conversation n’a pas vraiment sa place dans les vestiaires. Oui.
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 10:40