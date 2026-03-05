Connue pour être l’une des voix les plus impor­tantes du circuit féminin, notam­ment d’un point de vue poli­tique, alors qu’elle n’a que 21 ans, Coco Gauff a forcé­ment été inter­rogée sur la récente actua­lité et l’in­ter­ven­tion mili­taire de son pays, les États‐Unis, en Iran.

Et après avoir très juste­ment expliqué qu’au­cune région dans le monde, dont le Moyen‐Orient, n’avait le mono­pole de la violence, l’ac­tuelle 4e joueuse mondiale a confié qu’elle n’abor­dait pas ce type de sujets avec ses collègues.

Extraits de sa confé­rence de presse à Indian Wells.

Q. Le monde du tennis est assez fermé. Vous vous connaissez tous, c’est une commu­nauté très soudée, vous voyagez partout dans le monde. Je me demande si vous discutez parfois de sujets qui ne concernent pas le tennis, comme Gaza, l’Iran ou Donald Trump qui veut acheter le Groenland ? Est‐ce que vous parlez de ces choses‐là ?

COCO GAUFF : Je ne parle pas de ça avec les autres joueurs, car je ne pense pas qu’ils soient aussi inté­ressés ou qu’ils aient envie d’en parler. J’en parle avec mes amis. Mais oui, pour être honnête, je pense que ce genre de conver­sa­tion n’a pas vrai­ment sa place dans les vestiaires. Oui.