Menée 6–2, 2–0 par Alexandra Eala (32e mondiale) au troisième tour du WTA 1000 d’Indian Wells, Cori Gauff a décidé d’abandonner.
La 4e joueuse mondiale a expliqué cette décision de jeter l’éponge dans une story Instagram.
« Je suis désolée que cela se termine ainsi. J’ai ressenti une douleur étrange dans mon bras gauche lors du deuxième jeu du match, j’ai essayé de continuer mais elle devenait de plus en plus intense. Comme la plupart d’entre vous le savent, j’abandonne rarement, mais comme c’était une douleur inhabituelle, j’ai décidé qu’il valait mieux ne pas continuer. Je n’ai jamais rien ressenti de tel auparavant, je vais passer une IRM demain pour voir ce qu’il en est, mais ça ira. Bonne chance à Alex pour la suite, c’est toujours un plaisir de partager le court avec toi ! », a écrit l’Américaine.
Not the ending we wanted to see 💔— Tennis Channel (@TennisChannel) March 9, 2026
Coco Gauff is forced to retire against Alex Eala after feeling persistent pain in her arm. 😓
Wonderful sportsmanship from both 🤝 pic.twitter.com/chxwX99aUT
Reste à savoir quelle sera la nature de la blessure de Coco, et si elle sera remise pour le tournoi de Miami (17 au 29 mars).
Publié le lundi 9 mars 2026 à 10:02