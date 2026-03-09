Menée 6–2, 2–0 par Alexandra Eala (32e mondiale) au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells, Cori Gauff a décidé d’abandonner.

La 4e joueuse mondiale a expliqué cette déci­sion de jeter l’éponge dans une story Instagram.

« Je suis désolée que cela se termine ainsi. J’ai ressenti une douleur étrange dans mon bras gauche lors du deuxième jeu du match, j’ai essayé de conti­nuer mais elle deve­nait de plus en plus intense. Comme la plupart d’entre vous le savent, j’aban­donne rare­ment, mais comme c’était une douleur inha­bi­tuelle, j’ai décidé qu’il valait mieux ne pas conti­nuer. Je n’ai jamais rien ressenti de tel aupa­ra­vant, je vais passer une IRM demain pour voir ce qu’il en est, mais ça ira. Bonne chance à Alex pour la suite, c’est toujours un plaisir de partager le court avec toi ! », a écrit l’Américaine.

Not the ending we wanted to see 💔



Coco Gauff is forced to retire against Alex Eala after feeling persistent pain in her arm. 😓



Wonderful sports­man­ship from both 🤝 pic.twitter.com/chxwX99aUT — Tennis Channel (@TennisChannel) March 9, 2026

Reste à savoir quelle sera la nature de la bles­sure de Coco, et si elle sera remise pour le tournoi de Miami (17 au 29 mars).