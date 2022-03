Coco Gauff dispu­tera l’af­fiche de la journée de dimanche à Indian Wells face à Simona Halep. L’Américaine et la Roumaine se sont déjà affron­tées une fois sur le circuit. C’était en 2019 à Wimbledon et la 26e joueuse mondiale l’avait faci­le­ment emporté (6–3, 6–3). Depuis, beau­coup de choses ont changé et Coco Gauff, tombeuse de Claire Liu au premier tour (6–1, 7–6(4), compte bien faire mentir les pronos­tics (propos relayés par Puntodebreak) : « Je me sens plus calme qu’a­vant. Lors de mon premier tour, j’ai essayé de prendre mon temps lorsque j’al­lais cher­cher ma serviette. Je pense que je tire des leçons du passé. J’espère être capable de prendre de bonnes déci­sions. Il y aura des points vrai­ment longs. Halep change très bien de direc­tion et touche tous les angles. Je pense égale­ment que l’as­pect mental sera très impor­tant. »