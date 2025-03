Éliminée par Paula Badosa en quarts de finale de l’Open d’Australie, Cori Gauff a enchaîné avec deux défaites en février, dès son entrée en lice à Doha (contre Marta Kostyuk) et à Dubaï (contre McCartney Kessler).

Lors de son passage en confé­rence de presse avant le début du WTA 1000, l’Américaine a répondu aux critiques.

« J’ai perdu mes deux derniers matchs et tout le monde en fait tout un plat et se dit : ‘oh, elle est en train de couler’. Je vais me reprendre. Ce ne sont que deux tour­nois et, à ce stade, j’ai telle­ment d’autres oppor­tu­nités que je ne peux pas gagner tous les matchs. J’étais contra­riée d’avoir perdu, mais ce n’est que deux défaites, et cela se repro­duira. Je vais encore perdre deux fois de suite. J’espère que cela n’ar­ri­vera pas trop souvent dans ma carrière. Mais oui, c’est juste l’une de ces choses qui font que vous allez de l’avant et que vous vous améliorez. Vous savez que les résul­tats vien­dront. C’est normal, je pense. Je n’ai que 20 ans, je vais en avoir 21 la semaine prochaine. Ce serait un peu idiot de ma part de penser que cela ne m’ar­ri­vera plus jamais si j’ai l’es­poir d’être encore là pendant au moins 10 ans. »