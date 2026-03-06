Le craquage de Coco Gauff après sa défaite contre Svitolina lors du dernier Open d’Australie a donné des idées aux organisations de tournois.
Alors que le tournoi d’Austin a récemment annoncé la mise en place d’une « Rage Room » (ou salle de défoulement) afin que les joueurs en colère puissent évacuer leur frustration à l’abris des caméras, la joueuse américaine a été interrogée en conférence de presse à Indian Wells sur cette drôle d’innovation. Et visiblement, elle n’y croyait pas. Extraits.
Q. Pour changer un peu de sujet, à l’Open d’Austin, il y avait une salle de rage ?
COCO GAUFF : C’était vrai ? Je pensais que c’était une IA… Ma mère m’avait envoyé ça, et je lui avais dit que c’était une IA. Elle croit à tellement de choses sur l’IA. (Rires.)
Q. C’était vrai. Compte tenu de ce qui s’est passé à l’Open d’Australie, j’aimerais savoir ce que vous pensez de cette salle et si vous l’utiliseriez.
COCO GAUFF : Je suppose que cela m’a inspirée (sourire). Je vais donc le prendre gentiment. Je veux dire, je pense que je le ferais. Je ne casse pas souvent mes raquettes, mais quand cela arrive, comme vous pouvez le voir, cela arrive. Je pense donc que je l’utiliserais probablement. Ce n’est pas quelque chose que l’on planifie vraiment, mais j’essaie vraiment de ne pas le faire devant les caméras ou sur le court. Donc, oui, si j’avais besoin de laisser sortir ma frustration, j’irais sans hésiter dans la Rage Room. Oui, il y en a ici, je crois, alors je devrais peut‐être en réserver une et casser des assiettes et d’autres objets, ce serait probablement plus amusant qu’une raquette.
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 16:16