Le craquage de Coco Gauff après sa défaite contre Svitolina lors du dernier Open d’Australie a donné des idées aux orga­ni­sa­tions de tournois.

Alors que le tournoi d’Austin a récem­ment annoncé la mise en place d’une « Rage Room » (ou salle de défou­le­ment) afin que les joueurs en colère puissent évacuer leur frus­tra­tion à l’abris des caméras, la joueuse améri­caine a été inter­rogée en confé­rence de presse à Indian Wells sur cette drôle d’in­no­va­tion. Et visi­ble­ment, elle n’y croyait pas. Extraits.

Q. Pour changer un peu de sujet, à l’Open d’Austin, il y avait une salle de rage ?

COCO GAUFF : C’était vrai ? Je pensais que c’était une IA… Ma mère m’avait envoyé ça, et je lui avais dit que c’était une IA. Elle croit à telle­ment de choses sur l’IA. (Rires.)

Q. C’était vrai. Compte tenu de ce qui s’est passé à l’Open d’Australie, j’ai­me­rais savoir ce que vous pensez de cette salle et si vous l’uti­li­se­riez.

COCO GAUFF : Je suppose que cela m’a inspirée (sourire). Je vais donc le prendre genti­ment. Je veux dire, je pense que je le ferais. Je ne casse pas souvent mes raquettes, mais quand cela arrive, comme vous pouvez le voir, cela arrive. Je pense donc que je l’uti­li­se­rais proba­ble­ment. Ce n’est pas quelque chose que l’on planifie vrai­ment, mais j’es­saie vrai­ment de ne pas le faire devant les caméras ou sur le court. Donc, oui, si j’avais besoin de laisser sortir ma frus­tra­tion, j’irais sans hésiter dans la Rage Room. Oui, il y en a ici, je crois, alors je devrais peut‐être en réserver une et casser des assiettes et d’autres objets, ce serait proba­ble­ment plus amusant qu’une raquette.