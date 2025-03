Qualifiée pour les huitièmes de finale du WTA 1000 d’Indian Wells après une victoire face à Maria Sakkari (7−6, 6–2), Coco Gauff se rassure après une tournée au Moyen‐Orient tota­le­ment ratée (deux défaites dès le premier tour à Dubaï et Doha).

De passage en confé­rence de presse d’après match, l’Américaine a notam­ment été inter­rogée sur son coup droit, son coup le plus faible, alors qu’elle décidé depuis plusieurs mois de se montrer beau­coup plus agressive.

« C’est clai­re­ment le plan de jeu face à moi, et je dirais que depuis la fin de l’année dernière, je joue plus agres­si­ve­ment de ce côté, donc je pense que les joueuses ne se sentent pas forcé­ment à l’aise en plaçant une balle de ce côté. Si j’ob­tiens une balle neutre, surtout de ce côté du court, j’es­saie d’être agres­sive. Je pense que c’est un peu le but. Surtout sur ces courts, c’est telle­ment lent qu’il faut qu’elles fassent un très bon coup pour que je ne sois pas un peu agres­sive. J’ai donc travaillé là‐dessus, et c’était un peu l’ob­jectif aujourd’hui. Les joueuses finissent par atta­quer dessus et on s’y habitue. J’ai l’im­pres­sion qu’à chaque fois qu’il y a une belle un peu neutre ou sur laquelle je peux avoir avancer, j’y vais. »