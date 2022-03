Depuis l’Open d’Australie, Alizé se met une pres­sion insup­por­table. C’est ce qui explique d’ailleurs ces dernières défaites. Ce constat, la Niçoise l’évoque avec sincé­rité. C’était ce matin sur le site de l’Equipe.

« Ça me fait vrai­ment suer de me mettre dans des états pareils sur le court, d’être aussi stressée alors qu’en Ukraine il y a une guerre, que des civils meurent tous les jours, que des gens fuient le pays complè­te­ment pani­qués. Moi, je vis le rêve de ma vie dans le paradis du tennis et j’ar­rive à être méga stressée… C’est le conscient et l’in­cons­cient qui se renvoient la balle, qui se bagarrent dans ma tête. Ça fait deux, trois semaines que le côté irra­tionnel l’emporte. J’ai beau me dire qu’il y a plus grave dans la vie, j’ai quand même mes petits problèmes qui me rattrapent. C’est très frustrant »