Si elle n’exis­tait pas, il faudrait l’inventer.

Alors qu’elle devait initia­le­ment prendre sa retraite à l’issue de la saison 2024, Danielle Collins a fina­le­ment décidé de pour­suivre sa carrière, elle qui sera opposée à sa compa­triote Hailey Baptiste pour son entrée en lice sur le WTA 1000 d’Indian Wells.

Connue pour son carac­tère bien trempée et son atti­tude parfois provo­ca­trice, comme on a notam­ment pu le voir lors de l’Open d’Australie, l’Américaine en a rajouté une couche sur ses réseaux sociaux en s’af­fi­chant avec t‑shirt muni d’une inscrip­tion assez expli­cite : « Je joue au tennis, j’en­caisse des chèques et je recommence. »

Danielle Collins came out with some merch.



“Play tennis. Cash checks. Repeat.”



The audio… the way she blew the kiss.. the finger snap…



There will never be another Danielle Collins. 😂😂😂 pic.twitter.com/GVQ2zA2PX1