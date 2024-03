Ce jour dans le quoti­dien l’Equipe, le nouveau coach de Maria a expliqué la nature de sa mission. Ancien entrai­neur de Pegula, David Witt est très respecté dans le milieu. En accep­tant la mission proposée par Sakkari, il savait à quoi s’attendre.

« Une partie impor­tante du job : faire confiance à ta joueuse, qu’elle croit davan­tage en elle. Notre boulot, c’est aussi qu’elle se détendre, qu’elle s’amuse sur le court, qu’elle ne panique pas, qu’elle ne s’in­quiète pas pour rien, qu’elle ne surana­lyse pas tout et qu’elle ne réflé­chisse pas trop. Va sur le terrain et joue ! Le tennis est un sport trè dur menta­le­ment, il y a beau­coup de hauts et de bas. Il faut savoir gérer ces montagnes russes »