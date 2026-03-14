Impressionnante depuis le début du tournoi, la Kazakh va affronter Aryna pour la 16ème fois de sa carrière et le moins que l’on puisse dire c’est que les débats sont serrés puisque Sabalenka mène 8 à 7. La finale risque donc d’être hale­tante sauf si l’une des deux joueuses est dans un jour sans.

« Comme je le dis toujours, chaque jour est diffé­rent, chaque tournoi est diffé­rent, et on peut très bien jouer un jour et se réveiller le lende­main en étant complè­te­ment à côté de la plaque. Alors, je pense qu’il faut toujours essayer de trouver une solu­tion. Nous nous connais­sons très bien. Après il s’agit aussi d’une ques­tion de physique car ici, la balle est lourde, les échanges sont un peu plus longs que sur les autres courts en dur, qui sont un peu plus rapides. Ce sera un match diffi­cile où nous allons tous les deux essayer de bien servir, c’est certain, de mettre la pres­sion, et on verra bien ce qui va se passer »