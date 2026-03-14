Impressionnante depuis le début du tournoi, la Kazakh va affronter Aryna pour la 16ème fois de sa carrière et le moins que l’on puisse dire c’est que les débats sont serrés puisque Sabalenka mène 8 à 7. La finale risque donc d’être haletante sauf si l’une des deux joueuses est dans un jour sans.
« Comme je le dis toujours, chaque jour est différent, chaque tournoi est différent, et on peut très bien jouer un jour et se réveiller le lendemain en étant complètement à côté de la plaque. Alors, je pense qu’il faut toujours essayer de trouver une solution. Nous nous connaissons très bien. Après il s’agit aussi d’une question de physique car ici, la balle est lourde, les échanges sont un peu plus longs que sur les autres courts en dur, qui sont un peu plus rapides. Ce sera un match difficile où nous allons tous les deux essayer de bien servir, c’est certain, de mettre la pression, et on verra bien ce qui va se passer »
Publié le samedi 14 mars 2026 à 09:13