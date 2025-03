Alors que l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi d’Indian Wells a décidé de changer de four­nis­seur concer­nant le revê­te­ment de la surface des courts avant cette édition 2025, Elena Rybakina a été inter­rogée à ce sujet en confé­rence de presse.

Si la surface devrait norma­le­ment être plus rapide selon la direc­tion de l’évè­ne­ment, la joueuse kazakhe n’est pas vrai­ment de cet avis.

« Je n’ai pas l’im­pres­sion que ce soit beau­coup plus rapide. Mais je dirais que le rebond est peut‐être un peu plus faible. Ces derniers jours, il y avait beau­coup de vent et beau­coup de soleil, donc le rebond est aussi un peu diffé­rent. Mais je pense que le court est toujours agréable. »