Elina Svitolina‐Monfils, après sa victoire contre Iga Swiatek : « Quand Gaël m'en a vrai­ment parlé, ça a été le plus diffi­cile pour moi »

Baptiste Mulatier
Déjà titrée à Auckland, demi‐finaliste à l’Open d’Australie, huitième de fina­liste à Doha et fina­liste à Dubaï, Elina Svitolina a confirmé son excellent début d’année en s’of­frant Iga Swiatek en quarts de finale (6−2, 4–6, 6–4).

En confé­rence de presse, la 9e joueuse mondiale a évoqué cette saison déjà parti­cu­lière, puis­qu’il s’agit de la dernière sur le circuit de son mari, Gaël Monfils. 

« Je pense que le plus diffi­cile pour moi a été quand il m’en a vrai­ment parlé, c’était en septembre dernier, je crois, quand il m’a dit qu’il y réflé­chis­sait et que cela allait proba­ble­ment se produire. C’est là que ça a été diffi­cile pour moi, parce que je l’ai un peu suivi quand il jouait de grands matchs au début de sa carrière, je l’ai suivi avant que nous soyons ensemble. Être à ses côtés et voir ce qu’il traverse, c’est bien sûr très spécial. Pour moi, c’est aussi très émou­vant de voir la façon dont il gère cela. Cela peut parfois être diffi­cile et émou­vant pour lui, et j’es­saie d’être là à chaque étape et de le soutenir. Je ne pense pas qu’il y ait autre chose que je puisse faire, juste être là et parler parfois, juste rester silen­cieuse pour le laisser profiter. Je pense que Roland‐Garros sera un moment très émou­vant pour lui. Ce sera donc très intense pour nous. C’est un chapitre qu’on oubliera jamais. »

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 10:35

Baptiste Mulatier

Baptiste Mulatier

