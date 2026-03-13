Déjà titrée à Auckland, demi‐finaliste à l’Open d’Australie, huitième de finaliste à Doha et finaliste à Dubaï, Elina Svitolina a confirmé son excellent début d’année en s’offrant Iga Swiatek en quarts de finale (6−2, 4–6, 6–4).
En conférence de presse, la 9e joueuse mondiale a évoqué cette saison déjà particulière, puisqu’il s’agit de la dernière sur le circuit de son mari, Gaël Monfils.
« Je pense que le plus difficile pour moi a été quand il m’en a vraiment parlé, c’était en septembre dernier, je crois, quand il m’a dit qu’il y réfléchissait et que cela allait probablement se produire. C’est là que ça a été difficile pour moi, parce que je l’ai un peu suivi quand il jouait de grands matchs au début de sa carrière, je l’ai suivi avant que nous soyons ensemble. Être à ses côtés et voir ce qu’il traverse, c’est bien sûr très spécial. Pour moi, c’est aussi très émouvant de voir la façon dont il gère cela. Cela peut parfois être difficile et émouvant pour lui, et j’essaie d’être là à chaque étape et de le soutenir. Je ne pense pas qu’il y ait autre chose que je puisse faire, juste être là et parler parfois, juste rester silencieuse pour le laisser profiter. Je pense que Roland‐Garros sera un moment très émouvant pour lui. Ce sera donc très intense pour nous. C’est un chapitre qu’on oubliera jamais. »
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 10:35