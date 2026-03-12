Avec un titre à Auckland, une demi‐finale à l’Open d’Australie, un huitième à Doha, une finale à Dubaï, et au minimum un quart à Indian Wells, Elina Svitolina réalise un excellent début de saison, après avoir décidé de prendre une pause de plusieurs mois fin 2025.
En conférence de presse dans le désert californien, où elle va affronter Iga Swiatek pour une place dans le dernier carré, la 9e joueuse mondiale a reçu une nouvelle question concernant son mari, Gaël Monfils. Elle a révélé ce qu’elle avait appris en voyageant avec lui ces dernières années.
« Question intéressante. Je dirais qu’il est quelqu’un de très détendu. Je pense que passer moins de temps dehors permet d’économiser un peu plus d’énergie. Il a huit ans de plus que moi, donc il conserve beaucoup d’énergie, plus que moi (sourire), et son jeu est plus physique. Je pense donc qu’il m’a en quelque sorte transmis cela. Je pense que c’est une bonne question à lui poser aussi, pour savoir ce qu’il a appris de moi (sourire). »
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 13:41