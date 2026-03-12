Accueil WTA WTA - Indian Wells

Elina Svitolina‐Monfils : « Gaël a huit ans de plus que moi mais je pense que c’est une bonne ques­tion à lui poser »

Par
Baptiste Mulatier
-
192

Avec un titre à Auckland, une demi‐finale à l’Open d’Australie, un huitième à Doha, une finale à Dubaï, et au minimum un quart à Indian Wells, Elina Svitolina réalise un excellent début de saison, après avoir décidé de prendre une pause de plusieurs mois fin 2025. 

En confé­rence de presse dans le désert cali­for­nien, où elle va affronter Iga Swiatek pour une place dans le dernier carré, la 9e joueuse mondiale a reçu une nouvelle ques­tion concer­nant son mari, Gaël Monfils. Elle a révélé ce qu’elle avait appris en voya­geant avec lui ces dernières années. 

« Question inté­res­sante. Je dirais qu’il est quel­qu’un de très détendu. Je pense que passer moins de temps dehors permet d’éco­no­miser un peu plus d’énergie. Il a huit ans de plus que moi, donc il conserve beau­coup d’énergie, plus que moi (sourire), et son jeu est plus physique. Je pense donc qu’il m’a en quelque sorte transmis cela. Je pense que c’est une bonne ques­tion à lui poser aussi, pour savoir ce qu’il a appris de moi (sourire). »

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 13:41

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

