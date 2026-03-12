Avec un titre à Auckland, une demi‐finale à l’Open d’Australie, un huitième à Doha, une finale à Dubaï, et au minimum un quart à Indian Wells, Elina Svitolina réalise un excellent début de saison, après avoir décidé de prendre une pause de plusieurs mois fin 2025.

En confé­rence de presse dans le désert cali­for­nien, où elle va affronter Iga Swiatek pour une place dans le dernier carré, la 9e joueuse mondiale a reçu une nouvelle ques­tion concer­nant son mari, Gaël Monfils. Elle a révélé ce qu’elle avait appris en voya­geant avec lui ces dernières années.

« Question inté­res­sante. Je dirais qu’il est quel­qu’un de très détendu. Je pense que passer moins de temps dehors permet d’éco­no­miser un peu plus d’énergie. Il a huit ans de plus que moi, donc il conserve beau­coup d’énergie, plus que moi (sourire), et son jeu est plus physique. Je pense donc qu’il m’a en quelque sorte transmis cela. Je pense que c’est une bonne ques­tion à lui poser aussi, pour savoir ce qu’il a appris de moi (sourire). »