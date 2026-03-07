Avec un titre à Auckland, une demi‐finale à l’Open d’Australie, un huitième à Doha et une finale à Dubaï, Elina Svitolina réalise un excellent début de saison, après avoir décidé de prendre une pause de plusieurs mois fin 2025.

Dans des propos rapportés par le média BTU depuis Indian Wells, où elle va affronter l’Allemande Laura Siegemund, la 9e joueuse mondiale et épouse de Gaël Monfils a raconté ce début d’année très chargé.

« La saison a vrai­ment bien commencé pour moi. Je ne peux pas me plaindre d’avoir déjà disputé beau­coup de matchs et obtenu de bons résul­tats. Je pense que c’est l’un des meilleurs débuts de saison que j’ai jamais connus. En ce qui concerne le repos, non, je n’ai pas vrai­ment eu de repos. À part peut‐être quelques jours après l’Australie. Ensuite, je suis partie à Dubaï pour m’en­traîner et me préparer pour Doha. Et après le tournoi de Dubaï, je n’ai pas eu le temps de me reposer non plus. Je suis immé­dia­te­ment partie en Ukraine. Tout d’abord, je devais emmener Sky (la fille d’Elina et Gaël Monfils, ndlr) en Europe, puis me rendre en Ukraine, car il y avait des événe­ments et des réunions, le 24 février étant une date impor­tante pour l’Ukraine. Il était donc impor­tant pour moi d’ar­river à temps. Le voyage n’a pas été facile : il m’a fallu 23 heures pour aller de Dubaï à Kiev. Mais c’est comme ça. Honnêtement, pour moi, le mot ‘repos’ est très compliqué. Si je passe à autre chose, comme le travail de la fonda­tion, ma famille ou certains projets, c’est déjà un repos pour mon cerveau. Et, en prin­cipe, cela m’aide. Avec mon expé­rience, c’est le meilleur repos pour moi : quand j’ai d’autres choses à faire qui m’aident à me changer les idées. Après tout, pour moi, le repos mental est tout aussi impor­tant que le repos physique. »