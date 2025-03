Sèchement battue pour son entrée en lice sur le WTA 1000 d’Indian Wells par la Japonaise Moyuka Uchijima (6−3, 6–2), Emma Raducanu a toujours autant de mal à faire décoller sa saison.

Et lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé en confé­rence de presse d’après match si elle était encore perturbée par le fait d’avoir été harcelée il y a deux semaines sur le tournoi de Dubaï, la Britannique a tenu à écarter cette idée.

« Je n’avais pas du tout en tête ce qui s’est passé à Dubaï aujourd’hui. Je pense qu’il s’agit plutôt d’un manque de prépa­ra­tion sur le court de tennis, en jouant contre quel­qu’un qui a très bien joué dans ces condi­tions extrê­me­ment compli­quée dans le vent ici. Mais je pense que tout dépend de l’état d’es­prit dans lequel on se trouve. Je pense que tous les joueurs diront que s’ils se sentent bien. Dans le cas contraire, cela peut s’avérer plus diffi­cile. Il faut surmonter les obstacles qui se présentent et conti­nuer à aller de l’avant. »