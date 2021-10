Après Emma Raducanu dès le 1er tour, Leylah Fernandez sort elle aussi du tournoi d’Indian Wells. Elle s’ar­rête en huitièmes de finale après sa défaite contre l’Américaine Shelby Rogers (44e) : 6–2, 1–6, 6–7(4). La Canadienne a bataillé jusqu’au bout. Toujours aussi humble, elle s’est quand même montrée très dure avec elle à la fin du match.

« Ce n’était pas mon meilleur match, j’ai fait beau­coup d’er­reurs dans des moments clés et elle en a profité. J’ai encore beau­coup à prouver, je dois beau­coup m’amé­liorer. J’ai très faim de bons résul­tats, je vais m’en­traîner et travailler plus dur pour la prochaine fois », a assuré la Canadienne.

Les deux fina­listes de l’US Open sont donc toutes les deux déjà éliminées.