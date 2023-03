Depuis Indian Wells où elle a diffi­ci­le­ment battu la 80e mondiale Dalma Galfi (6−1, 6–7 [4], 6–4), Caroline Garcia a avoué à L’Equipe que la pres­sion, beau­coup plus impor­tante après son impres­sion­nante deuxième partie 2022, était parfois diffi­cile à gérer.

« Les grosses attentes autour de moi ? C’est embê­tant (rire). C’est un truc normal, ces attentes, mais oui, c’est embê­tant. Déjà, j’ai mes propres attentes qui me jouent des tours. Et puis il y a celles de tous les gens autour, qui te les répètent tous les jours, et ça finit par rentrer. C’est un poids sur lequel je travaille, on travaille, pour réussir à mieux le gérer. C’est un des points fonda­men­taux, qui peut me permettre de vrai­ment être perfor­mante sur le court et de produire mon meilleur style de jeu. C’est vrai­ment ça, le truc perma­nent que tu dois trouver. L’état d’es­prit, c’est comment tu te prépares pour ton match, comment tu l’abordes, qu’est‐ce que tu as envie de faire. »

Caro’ retrou­vera Leylah Fernandez pour une place en huitièmes de finale dans le désert cali­for­nien. A noter qu’elle l’a battue le 19 janvier dernier au 2e tour de l’Open d’Australie.