Caroline Garcia a renoué avec le succès. Après trois défaites consé­cu­tives, la Française s’est imposée au 1er tour d’Indian Wells contre Kirsten Flipkens : 5–7, 6–4, 6–0. Strappée au genou, elle n’en­trait pour­tant pas sur le court au top physiquement.

« Je me suis fait mal avant Chicago et pendant le match là‐bas au genou droit. On a dû adapter la semaine d’en­traî­ne­ment ici pour voir au jour le jour comment ça se passait en rédui­sant la quan­tité d’ef­fort pour essayer de récu­pérer le mieux possible. Si je rentrais sur le terrain, je rentrais en ayant en tête que mon genou n’était peut‐être pas optimal mais que ça ne serait pas une excuse en cas de défaite. Je devais jouer mon match à fond avec mes capa­cités du jour », a confié Caroline Garcia dans des propos rapportés par L’Equipe.