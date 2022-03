Brillamment quali­fiée pour les demi‐finales après avoir étrillé en moins d’une heure de jeu Petra Martic en quarts (6–1, 6–1), Simona Halep est en train de monter sérieu­se­ment en puis­sance, elle qui a été blessé pendant de long mois en 2021.

« Je me sens plus confiante, je sens que je suis en train de retrouver la meilleure version de mon jeu. L’année dernière, je n’ai pas joué beau­coup de tour­nois, mais je reviens lente­ment. Je travaille dur. J’ai beau­coup travaillé pendant la pré‐saison, alors main­te­nant on voit les résul­tats », a déclare celle qui affron­tera la très en forme Iga Swiatek pour une place en finale. « Ce sera une vraie bataille. Ce sera un match très diffi­cile car elle joue le meilleur tennis de sa carrière. »