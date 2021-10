Après avoir annoncé, un peu à la surprise géné­rale, la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son mythique entraî­neur austra­lien Darren Cahill, Simona Halep est revenue sur cette sépa­ra­tion un peu brutale mais visi­ble­ment néces­saire à écouter la Roumaine. En tout cas, leur rela­tion n’a pas du tout été impactée.

« C’est fini avec Darren, mais nous avons passé six années inou­bliables, et il sera mon ami pour la vie, c’est une personne formi­dable. Nous nous parlons toujours, en fait. C’est bizarre de ne pas l’avoir près de moi tous les jours, mais j’ai l’im­pres­sion qu’il est avec moi. C’est une déci­sion que nous avons prise tous les deux. Après six ans ensemble, nous avons pensé qu’il était temps, parfois ce n’est pas bon pour une rela­tion de durer aussi long­temps, ni pour le joueur ni pour l’entraîneur. »