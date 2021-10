Compatriote et proche d’Emma Raducanu lors du Grand Chelem new‐yorkais de par sa proxi­mité avec son ancien entraî­neur, Andrew Richardson, qui a depuis été remercié par la joueuse, Tim Henman s’est exprimé sur la prodige britan­nique. Le consul­tant d’Eurosport en a profité pour lui donner quelques précieux conseils.

« C’est le meilleur Grand Chelem auquel j’ai assisté. C’était très amusant de se remé­morer les deux semaines précé­dentes, mais aussi pour Andrew et Emma de revenir sur l’en­semble du voyage depuis le début à San José, les tour­nois qu’ils ont joués, les matchs qu’elle a traversés et les défis qu’elle a dû relever. C’était très amusant et c’est une soirée dont je me souvien­drai toujours, toujours. J’étais juste là pour parler à Andrew et Emma à tout moment et si je pouvais aider, c’était génial. J’étais là pour faire mon travail à la télé­vi­sion, mais quand vous êtes aussi proche de l’ac­tion, alors je pouvais aussi apporter mon soutien », a déclaré Tim avant de dévoiler les clés de la régularité.

« Le conseil que je lui donne­rais serait certai­ne­ment : ‘Ne t’in­quiète pas de ce que les autres pensent. Il y aura toujours une quan­tité énorme d’opi­nions et c’est quelque chose qu’elle ne peut pas contrôler’. Si elle se concentre sur les choses qu’elle peut contrôler, elle conti­nuera à réaliser de grandes choses dans ce sport. »