Après avoir publi­que­ment recadré la joueuse russe Anastasia Potapova qui s’est pointée sur le court avec un maillot du Spartak Moscou, Iga Swiatek, lors de sa confé­rence de presse après sa victoire sur Emma Raducanu, a révélé que les tensions étaient trop nombreuses au sein du vestiaire en raison de la guerre entre le Russie et l’Ukraine.

« Il y a beau­coup de tension au sein du vestiaire et je ne pense pas que nous ayons le leader­ship néces­saire pour réguler certains compor­te­ments. Pour être honnête, je suis très surprise de voir des filles russes porter des maillots de l’équipe de foot­ball de leur pays, par exemple. Je ne pense pas qu’il soit bon de montrer ce genre de senti­ment, même si l’on est fan de cette équipe, et j’es­père qu’elles l’ont compris. J’en ai parlé aux respon­sables de la WTA et ils m’ont dit que de telles situa­tions ne se repro­dui­raient plus, ce qui m’a beau­coup soulagée. »