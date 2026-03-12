« Elle est un peu la Roger Federer du circuit féminin », décla­rait Iga Swiatek à propos du jeu si léché de son adver­saire, Karolina Muchova, en huitièmes de finale du WTA 1000 d’Indian Wells.

Et la Polonaise s’est montrée sans pitié avec la « Maestro tchèque » en s’im­po­sant très faci­le­ment après 1h15 de jeu : 6–2, 6–0.

Interrogée en confé­rence de presse d’après match sur cette perfor­mance signi­fi­ca­tive, la 2e joueuse mondiale n’a pas voulu en rajouter, tout en insis­tant sur la qualité de son coup droit.

« Oui, je pense que c’était un excellent match. Je me sentais vrai­ment solide et j’avais l’im­pres­sion de pouvoir, du début à la fin, jouer mon jeu et jouer comme je le voulais. Je pense que le début était assez serré. Nous avons joué à peu près au même niveau, mais j’ai réussi à passer à la vitesse supé­rieure et à faire le break. Je veux toujours être proac­tive avec mon coup droit, car c’est ce qui me rapporte des points. Je pense que j’ai simple­ment choisi les bonnes balles pour aller de l’avant ou rester en arrière et m’ac­cro­cher un peu plus et jouer avec plus de forme. Je pense que j’ai pris les bonnes déci­sions aujourd’hui (mercredi), donc je ne me suis pas préci­pitée et j’ai pu faire ce que je voulais dans des situa­tions confor­tables. Je pense donc que c’est une combi­naison de tout cela, mais dans l’en­semble, j’ai toujours envie de faire beau­coup de choses avec mon coup droit (sourire). »