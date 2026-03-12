« Elle est un peu la Roger Federer du circuit féminin », déclarait Iga Swiatek à propos du jeu si léché de son adversaire, Karolina Muchova, en huitièmes de finale du WTA 1000 d’Indian Wells.
Et la Polonaise s’est montrée sans pitié avec la « Maestro tchèque » en s’imposant très facilement après 1h15 de jeu : 6–2, 6–0.
Interrogée en conférence de presse d’après match sur cette performance significative, la 2e joueuse mondiale n’a pas voulu en rajouter, tout en insistant sur la qualité de son coup droit.
« Oui, je pense que c’était un excellent match. Je me sentais vraiment solide et j’avais l’impression de pouvoir, du début à la fin, jouer mon jeu et jouer comme je le voulais. Je pense que le début était assez serré. Nous avons joué à peu près au même niveau, mais j’ai réussi à passer à la vitesse supérieure et à faire le break. Je veux toujours être proactive avec mon coup droit, car c’est ce qui me rapporte des points. Je pense que j’ai simplement choisi les bonnes balles pour aller de l’avant ou rester en arrière et m’accrocher un peu plus et jouer avec plus de forme. Je pense que j’ai pris les bonnes décisions aujourd’hui (mercredi), donc je ne me suis pas précipitée et j’ai pu faire ce que je voulais dans des situations confortables. Je pense donc que c’est une combinaison de tout cela, mais dans l’ensemble, j’ai toujours envie de faire beaucoup de choses avec mon coup droit (sourire). »
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 16:46