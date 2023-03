Tenante du titre en Californie et favo­rite légi­time pour se succéder à elle‐même, Iga Swiatek, lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, a déclaré qu’elle ressen­tait désor­mais plus de pres­sion. De plus, la numéro une mondiale a visi­ble­ment été touchée par les quelques commen­taires néga­tifs suite à sa finale perdue à Dubaï.

« J’ai l’im­pres­sion d’avoir une cible dans le dos désor­mais, une chose que je ne ressen­tais pas l’année dernière. C’est donc une situa­tion diffé­rente et je dois m’adapter à cela. D’un autre côté je suis numéro une mondiale depuis presque un an donc j’ai déjà assez d’ex­pé­rience pour y faire face. J’ai perdu en finale (face à Krejcikova, ndlr) et les gens ont été surpris – pas satis­faits de la perfor­mance – et juste critiques. Cela m’a fait penser que l’année dernière, avant cette énorme séquence et avant de gagner tous ces tour­nois, j’au­rais été telle­ment contente du résultat. Mais à cause de ces commen­taires en ce moment, je me suis dit que ça ne suffi­sait pas. J’essaie de ne pas lire ce genre de choses parce que je suis content du travail que j’ai accompli et de la façon dont j’ai joué à Doha et à Dubaï. Il y a plus de pres­sion et d’at­tentes, mais j’es­saie de gérer cela de la meilleure façon possible. Et je pense que je vais bien. »